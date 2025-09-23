Ekskluzivno! Tamara iz 'Braka na prvu' za RTL.hr: 'Preselila sam na Tajland. U Hrvatskoj mi ništa nije uspijevalo'

U razgovoru za RTL.hr, Tamara iz 'Braka na prvu' otkrila je kako izgleda njezin novi život, zašto se povukla s društvenih mreža i koji su joj planovi

icon-close

Bivša kandidatkinja sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' Tamara nakon showa je jedno vrijeme živjela javni život, a potom odlučila napraviti potpuni zaokret. U emisiji je bila u braku s Filipom, a iako su se deklarirali kao prijatelji, ubrzo su zaključili da svatko treba ići svojim putem. Tamara je spakirala kofere i preselila se iz Hrvatske na drugi kraj svijeta – na Tajland. U razgovoru za RTL.hr otkrila je kako izgleda njezin novi život, zašto se povukla s društvenih mreža i koji su joj planovi.

Gdje sada živiš?

Preselila sam se privremeno na Tajland, živim u Pattayi. Odluka o preseljenju, koliko je bila instinktivna, toliko se i dugo kuhala u meni. Otkako sam se zadnji put vratila s Tajlanda, proteklih osam godina pokušavala sam u Hrvatskoj stvoriti život za sebe – pronaći stan, posao, udati se. Išla sam u dobrom smjeru, ali ništa od toga nije uspijevalo. Nisam se mogla pronaći ni u čemu. Imala sam osjećaj da stojim na mjestu, dok svijet oko mene ide dalje. Financijski mi je bilo teško biti samostalna, radila sam tri posla i više nisam vidjela smisla u tome da cijelu mladost potratim radeći po cijele dane. Uvjeti u kojima sam bila u Hrvatskoj mi se nisu sviđali i shvatila sam da to nije život kakav želim živjeti. Cijelo vrijeme sam razmišljala o povratku na Tajland. Tek tada sam shvatila da zapravo stalno pokušavam ispuniti tuđa očekivanja, a ne svoja.

icon-expand Tamara, Brak na prvu FOTO: Privatan album

Kako je na Tajlandu?

Na Tajlandu je vruće i znojno. Meni je ovdje super, uvijek sam voljela Tajland i željela sam se vratiti. Mentalitet ljudi je potpuno drukčiji – život je ovdje "chill". Nema toliko stresa, ne čuješ da netko trubi na cesti, svi se stalno smiju i pozitivni su. Hrana i prijevoz su jeftini. U prvih mjesec dana dobila sam pet kilograma. Uživam i razmišljam u kojem smjeru želim nastaviti dalje. Hrvatska mi ne fali, osim mora i zraka.

icon-expand Tamara, Brak na prvu FOTO: Privatan album

Čime se baviš?

Radim i dalje u obje struke. Bavim se fitness treningom, ali i animacijom s djecom. Radim u hotelu u kojem sam već prije radila, ovdje poznajem ljude, imam prijatelje i lijepo mi je.

Zašto si se povukla s društvenih mreža?

Povukla sam se s društvenih mreža manje od mjesec dana nakon dolaska na Tajland. Postale su leglo negativnih komentara. Ljudi u Hrvatskoj, nažalost, previše se bave tuđim životima. Trebao mi je "time off". Počeli su me dirati komentari vezani uz Blue, što je bilo jedno od najtežih iskustava u mom životu i nešto što nikada neću preboljeti. Ljudi to ne razumiju i bilo mi je prebolno. Više mi nije bilo važno tko što radi, sve mi je postalo ravno. Ostavila sam sve u Hrvatskoj – emocionalno, psihički i fizički. Spakirala sam kofere i rekla sama sebi: "Ovo za mene više ne funkcionira, idem ispočetka."

icon-expand Tamara, Brak na prvu FOTO: Privatan album

Što je bio povod za preseljenje?

U Hrvatskoj sam pokrenula studio za fitness treninge. Kad sam išla predati papire za poticaje, stajala sam ispred zgrade i dvoumila se hoću li ući. Razmišljala sam što će ljudi reći ako odustanem pred samim ciljem. Nisam bila sigurna želim li biti vezana za Hrvatsku jer nisam imala dobar osjećaj. Nisam poslušala intuiciju i ipak sam predala papire. To me držalo nekoliko mjeseci, ali sebe nisam vidjela u tome. Pitala sam se je li fitness uopće moj san i ideja. Svi su bili oduševljeni treninzima, ali ja nisam imala osjećaj da sam na pravom mjestu. U Hrvatskoj jednostavno nisam vidjela budućnost. Onda su krenuli problemi s poslom, stanom i treninzima, sve se urušilo – i prvi put sam zapravo bila okej s tim. Očito mi je to trebalo da lupim šakom o stol i krenem raditi ono što ja želim.

Ima li nešto novo u tvom ljubavnom životu?

Što se tiče ljubavi, znate onu pjesmu: "Ostao sam sasvim sam, da ležim na suncu." Tako je nekako i meni ovdje. Ne mogu reći da mi je loše – zapravo mi je jako dobro. Nemam nikoga, nemam nikakvih simpatija. Ovdje na Tajlandu i nema baš neke ponude.

icon-expand Tamara, Brak na prvu FOTO: Privatan album

Čuješ li se s Filipom ili s nekim iz Braka na prvu?