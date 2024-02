EKSKLUZIVNO Tamara za RTL.hr o Filipu i ružnim izjavama: 'Mogao se malo suzdržati pred mojim bližnjima'

Nakon tri sekunde što ju je ugledao, Filip Belić zaključio je kako Tamara Razum nije žena za njega. Smatra kako nije dovoljan kalibar te kako je nikad "ne bi dopeljao baki". Da se kemija nije razvila, primijetili su i uzvanici s obje strane. A što mlada kaže na sve to? Doznajte u nastavku!

Je li vas iznenadila Filipova reakcija na ceremoniji vjenčanja? Ugledao vas je i odmah zaključio kako između vas neće biti ništa.

Filipovu sam reakciju vidjela tek kada je počelo prikazivanje, ali prvu večer kad smo razgovarali, priznao mi je kako je rekao neke ne baš lijepe stvari za mene, pa kad sam to vidjela, nisam bila previše iznenađena. Kad sam išla prema oltaru s tatom, bila je gomila ljudi, a pred oltarom se smješkao, koliko sam ja vidjela. Trema me tako jako prala da me bilo strah uopće pogledati u njega da ne bi ispalo da buljim.

Smatrate li da je burno reagirao, odnosno donio zaključak prije no što vas je upoznao?

Filip je donio zaključak na temelju njegovih očekivanja vezanih uz fizički izgled koja, kako se čini, nisu bila ispunjena. Ja sam rekla da prvi dojam ne mora uvijek biti točan, možda treba uvidjeti da nije sve u izgledu. Njegova je reakcija bila dosta ekstremna, mogao se malo suzdržati pred mojim bližnjima, ali smatram da to govori više o njemu nego meni.

Kako vam se čini njegovi prijatelji?

Za Filipove prijatelje smatram da su zabavni, društveni i iskreni. Kad sam hodala prema oltaru i vidjela kako se moja ekipa sprijateljila s njegovom, odmah sam pomislila kako to neće dovro završiti.

Što su vama rekli vaši za Filipa, prvenstveno otac i kuma?

Kumi se Filip nije svidio, ostavio joj je dojam da voli samo sebe, a tata ne voli suditi na prvu, ali misli da ništa od toga.