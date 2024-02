Ekspert Boris Blažinić oštar prema Alenu: 'Iskrenost bez poštovanja je drskost, ne sviđa mi se to'

"Moj dojam je od starta bio da se ja njemu ne sviđam i to je to. Da je to gotovo i to je to", rekla je Ana ekspertima u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu'.

Ekspertica Iva Stasiow rekla je kako je primijetila kako je i ona zatvorila svoja vrata za Alena te da sada možda radi istu stvar kao i on. "Nije, ja sam bila otvorena otpočetka i mislim da je tako trebao krenuti i on", naglasila je Ana i dodala kako je fizički izgled za nju daleko po strani.

Alen se ubacio u razgovor i rekao kako su za njega to floskule jer smatra da je to pokretač svega ostaloga.

"Imam svoj tip i nešto čemu ja težim. Jednostavno me nešto privlači, nešto me manje privlači i mislim da na to čovjek ne može utjecati. To je tako", rekao je Alen.