Ekspert Dean Pelić o Markovom potezu s Kristinom: 'To je pogrešan način'

Smatra da se sve moglo odviti bez drame. "Moja je namjera i bila prvo popričati s Franjom pa s Kristinom pa s oboje. Šteta, mogli smo to riješiti mirnijim putem. Nisam fan drame ni u kojem smislu. Ali kao što rekoh, što je tu je, da je moglo bolje, moglo je, ali idemo dalje", rekao je Dean.

Osvrnuo se i na Markovo flertanje s Kristinom pred Irmom. "Pogrešan način. Da ne kažem, ružan način. Jasno mi je da mu je bilo dosta i da već neko vrijeme nije prisutan u odnosu s Irmom, ali onda jasno kažeš da to više nije to. Čini mi se da je on odabrao otvoreno flertovati kako bi pokazao Irmi da je stvarno gotovo", komentirao je ekspert.