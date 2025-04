Ekspert Dean Pelić o svome ljubavnom statusu: 'Bio sam više puta uvjeren da je 'to to', a onda bi sve planulo'

"Moj zadatak nije da spajam ljude, nego da im pomognem da prepoznaju svoje želje, granice i potrebe. Dok ne znaš što želiš, teško da možeš tražiti nekog drugog tko će ti to donijeti", iskreno je rekao Dean.

No ono što je najviše zaintrigiralo gledatelje svakako je – ljubavni status ovog atraktivnog stručnjaka. Na pitanje voditeljice Nikoline Pišek o tome je li zaljubljen, Dean je iskreno priznao:

"Ima drame, suza, ali i ljubavi. I to je ono najljepše", poručuje Pelić i dodaje kako je upravo ljubav – u svim svojim oblicima – konačni cilj.

Naglasio je da proces ljubavi često počinje upravo kroz prepoznavanje onoga što ne želimo. To, vjeruje, stvara temelj za zdravije i svjesnije odnose.

"Jesam, ali teško se zaljubljujem. Bio sam više puta uvjeren da je 'to to', a onda bi sve planulo i još brže izgorjelo. Zato se ovaj put nadam da je to neki 'slow burner' – da ide polako, ali sigurno."

Dean Pelić tako ne osvaja samo pažnju na ekranu, već i simpatije publike iskrenošću, pristupom i dozom osobne ranjivosti koja ga čini – baš posebnim stručnjakom u svijetu reality showova.

