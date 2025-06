Ekspert Dean Pelić prozvao Višnju zbog neugodnog trenutka: 'Ostali smo paf'

Ekspert Dean Pelić rekao je Višnji i Darku da govore da su pokušavali i radili na svom odnosu, a već na dan vjenčanja su se svađali. Istaknuo je da ga zanima Višnjin trenutak s kumom iza kamera u kojem joj je rekla: "Daj ti njega smotaj...". "Što je to bilo?" pitao je Višnju.

"Nisam čula uopće što je", rekla je Višnja. "Bili su titlovi dolje", rekao joj je Dean. "Ja ne znam o čemu se to... Uopće nisam vidjela. Nisam mogla čuti, zato što sam daleko i nemam naočale. Ja ću vam rado odgovoriti na to pitanje, samo da mi kažete što je bilo", komentirala je Višnja.

Dean je rekao da je već na vjenčanju bio razgovor s kumom i da joj je Višnja govorila da smota nekog i nešto slično. "To se možda nije ticalo Darka, možda se ticalo nekog drugog. Ako nisam baš rekla ime...", istaknula je Višnja. "Na svom vlastitom vjenčanju?" pitao je Dean. "Ne za mene nego možda za nju", rekla je Višnja.

"Ona je rekla da ne želi u tome sudjelovati", komentirao je Dean. "Ne znam stvarno o čemu se radilo. To ću morati nju pitati zato što ne mora biti da se to radilo o Darku", rekla je Višnja.

Nakon toga je prikazana scena o kojoj je Dean govorio. "Sviđa mi se. Mislim da ima potencijala", istaknula je Višnjina kuma. To je iznenadilo Višnju. "Uzmi si ga", rekla joj je. "Imam muža", odgovorila joj je kuma. Višnja je pitala kakve veze to ima. Višnjina kuma je komentirala da je Darko čovjek na mjestu. "Daj ga ti zavedi. Da ja ne ispadnem ku*ka i kriva, ti njega fino malo smotaj pa da ispadne da se njemu sviđa neka druga žena", predložila je Višnja. Njezina kuma je to odbila.