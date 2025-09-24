Novosti
Brak na prvu

Ekspert Matej Sakoman otkrio: 'Marko i Kristina su i dalje u vezi. Ne znam hoće li ili neće pasti prsten i beba'

Ekspert 'Braka na prvu' Matej Sakoman podijelio je na društvenim mrežama fotografiju Marta i Kristine te otkrio da su još uvijek zajedno

RTL.hr
24.09.2025 09:58

"Toliko ljudi me pita...DA. Marko i Tina su i dalje u vezi. Ne znam hoće li ili neće pasti prsten, zaruke, brak, bebe. To je njihova stvar, ali Marko i Tina su zajedno. Kao i u svemu odluka će morati jednom 'DA ili NE'. To je isto psihologija. Donošenje odluka. DA. Čovjek može pričati s drugim ljudima, ali i s vlastitim mozgom koji ima 86 bilijuna super računala. Vaš mozak je najmoćnija tehnologija u čitavom kozmosu. Top 7 tema za '1 na 1': 1. Izazovi na poslu ili promjena posla 2. Ljubavne veze 3. Mentalno zdravlje i anksioznost 4. Vještine i mentorstvo 5. Patološke obiteljske situacije 6. Slomljeno srce 7. Poduzetništvo", poručio je Matej u objavi na Facebooku.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Inače, Kristina i Marko su par koji je ostao zajedno nakon četvrte sezona sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu'. Nisu ih spojili stručnjaci, ali prepoznali su jedno u drugome iskrenu emociju.

Matej Sakoman Brak na prvu Marko i Tina
Ekskluzivno! Tamara iz 'Braka na prvu' za RTL.hr: 'Preselila sam na Tajland. U Hrvatskoj mi ništa nije uspijevalo'

