Ekspert za spajanje parova Boris Blažinić za RTL.hr: 'Kemija između dvoje ljude se ne može kontrolirati'

Problemi u vezama i brakovima mogu varirati, ali neki od najčešćih i ozbiljnijih izazova s kojima se parovi suočavaju su prije svega nerealno i neiskomunicirano očekivanje, koje ako se ne ispuni dovodi do razočaranja, osjećaja povrijeđenosti, nakupljanja frustracije i potencijalnih sukoba i daljim problemima. Nažalost, prečesto ljudi misle da drugi misle ono što oni misle, da ono što je jednome važno i potrebno bi moralo biti i drugome važno i potrebno. To je zabluda i posljedica nedostatka jasne komunikacije i nerazumijevanje različitosti.

Spojiti dvije osobe koje su odgovarajuće za brak može biti izazovno i zahtjeva stručnost, ali nema čvrstih pravila i garantiranih metoda. Prvi veliki izazov je parove uskladiti na temelju ključnih preferencija kandidata kao npr. dob, fizički izgled, visina, nacionalnost, vjeroispovijed, žele li prihvatiti osobu koja već ima djecu itd. To je najteže s obzirom na ograničenost izbora. Tek kada je to donekle zadovoljeno fokusiramo se na razumijevanje karaktera, vrijednosti, ciljeva, zajedničkih interesa, vrijednosti i prioriteta što je ključno za održivost veze. Razmatranje prethodnih veza i brakova nam pomaže u prepoznavanju obrazaca ponašanja i rasta koji su ključni za izgradnju zdravog odnosa. Tijekom sociološkog eksperimenta im pružamo savjete i educiramo o ključnim vještinama za uspješan brak, poput komunikacije, rješavanja konflikata i emocionalne inteligencije. Postizanje uspješnih parova zahtjeva fleksibilnost i prilagođavanje strategija u skladu s promjenama u društvu, kulturi i individualnim potrebama.

Mislite li da bi se parovi iz 'Braka na prvu' drukčije ponašali da nisu pod svijetlima reflektora?

Da, parovi se često mogu ponašati drugačije pred kamerama u odnosu na svoje ponašanje u privatnom životu. Kada su parovi svjesni da ih neko promatra, posebno kada su kamere uključene, mogu osjećati pritisak da se ponašaju na određeni način. Ovo može dovesti do stvaranja određene "uloge" ili slike koju žele pokazati. Često žele ostaviti dobar utisak na druge ljude, posebno ako su svjesni da će njihovo ponašanje biti javno dostupno. Ovo može utjecati na to kako se ponašaju pred kamerama. Mogu se ponašati svjesnije i analizirati svoje postupke kako bi se uklopili u određeni kontekst ili izbjegli konflikte. Ponekad žele predstaviti svoj odnos na način koji se čini idealnim ili savršenim, jer znaju da su u javnom prostoru. Ovo može dovesti do filtriranja stvarnosti i prikazivanja samo pozitivnih aspekata. Također mogu prilagoditi svoje ponašanje kako bi bolje odgovarali medijskom formatu. To može uključivati veću dramatizaciju, humor ili naglašavanje određenih situacija.