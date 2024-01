Eksperti 'Braka na prvu' otkrili najveće probleme parova: 'To je zabluda i posljedica nedostatka jasne komunikacije'

"Partnerski odnosi su najkompleksniji odnosi koje stvaramo tijekom života. Biti s nekim samo tako i stvaranje odnosa, partnerstva su dvije različite stvari. Prvi problem je neznanje o tome što je ljubav. Najčešće se zaljubljenost poistovjećuje s ljubavi. Zaljubljenost ima svoj vijek trajanja, prema većini istraživanja maksimalno traje do tri godine. Dok smo zaljubljeni sve ide glatko, ne moramo ulagati previše truda. I onda kada prođe zaljubljenost, parovi se suočavaju sa situacijom u kojoj je potrebno ulagati trud kako bi odnos opstao i dobio kvalitetu. Ljubav je izbor i trud. Svjesna odluka da ćemo biti i posvetiti se toj jednoj osobi. Kako bi uložili taj trud trebamo raditi na komunikaciji, prihvaćanju različitosti i razumijevanju perspektive i doživljaja partnera. To su sve veliki izazovi u partnerstvu i malo parova to uspije prevladati i stvoriti kvalitetan odnos", objasnila je Iva.

"Iz mojeg iskustva najveći problem u vezi jest loša komunikacija ili nedostatak komunikacije. Ako tome pridodamo i prevelika očekivanja ili očekivanja koja nisu jasno komunicirana, kao i pretpostavke da će nam partner čitati misli, tada vrlo brzo dolazi do velikih razočaranja i do zahlađenja u vezi. Kritiziranje, obrambeni stav, guranje problema pod tepih, sve to potencijalno vodi do eskalacije sukoba, do prijezira i posljedično do mogućeg prekida odnosa. Zato je izuzetno važno prepoznati vlastite obrasce ponašanja kojima možda sabotiramo partnerski odnos, preuzeti odgovornost za vlastito ponašanje i usvojiti komunikacijske vještine koje će nam pomoći da se uhvatimo ukoštac s problemom dok nije kasno. Dakle, važno je uvijek nastojati sagledati problem iz perspektive partnera, i to je ono što uvijek iz sezone u sezonu naglašavam našim kandidatima – važno je nastojati razumjeti drugu stranu prije nego što tražimo razumijevanje i to će imati veliki utjecaj na smjer u kojem će se razvijati ljubavni odnos", rekla je Sanela.