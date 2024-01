Ekspertica 'Braka na prvu' Iva Stasiow za RTL.hr: 'Prvi problem je neznanje o tome što je ljubav'

Koji su, po vama, najveći problemi parova u vezi?

Partnerski odnosi su najkompleksniji odnosi koje stvaramo tijekom života. Biti s nekim samo tako i stvaranje odnosa, partnerstva su dvije različite stvari. Prvi problem je neznanje o tome što je ljubav. Najčešće se zaljubljenost poistovjećuje s ljubavi. Zaljubljenost ima svoj vijek trajanja, prema većini istraživanja maksimalno traje do tri godine. Dok smo zaljubljeni sve ide glatko, ne moramo ulagati previše truda. I onda kada prođe zaljubljenost, parovi se suočavaju sa situacijom u kojoj je potrebno ulagati trud kako bi odnos opstao i dobio kvalitetu. Ljubav je izbor i trud. Svjesna odluka da ćemo biti i posvetiti se toj jednoj osobi. Kako bi uložili taj trud trebamo raditi na komunikaciji, prihvaćanju različitosti i razumijevanju perspektive i doživljaja partnera. To su sve veliki izazovi u partnerstvu i malo parova to uspije prevladati i stvoriti kvalitetan odnos.

Koliko je teško spojiti dvije osobe koje si odgovaraju?

To je jako teško i izazovno. Već desetljećima istraživanja pokušavaju dokučiti taj recept ili ,možda je bolje reći, tajni sastojak recepta. Kada biramo partnere, tj. kada se zaljubljujemo, to radimo preko dvije razine - jedna je svjesna razina htjenja, preferencija i očekivanja, a druga je nesvjesna, skriveni softver. I jedna i druga upravljaju s nama i stvara se osjećaj ili kako puno ljudi voli reći stvara se "klik". Putem intervjua i testova s kandidatima može se doznati ova svjesna razina, ali ponekad je vrlo teško doprijeti do ovog skrivenog softera koji najčešće presuđuje u izboru partnera.