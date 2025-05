Ekspertica Iva zbunjena zbog Doris: ' Ti si zapravo dobila frajera kakvog si oduvijek željela'

"Ne znam, nije mi se dogodilo. Ne mogu ja to", istaknula je Doris. "Da me probala, dogodilo bi se", našalio se Igor i nasmijao sve. "Možda joj je sad vjerojatno i žao", dodao je u šaljivom tonu.

Iva je pitala Doris da li ona sada izbjegava odgovor nakon što je zavlačila Igora. Ona je objasnila da se trudila i da je dobila super dečka. "Mogla sam ja s njim probati, ali ja mislim da bi to bilo površno jer ne bi to bilo onako potpuno", kokmentirala je Doris. Bojala se da ne povrijedi Igora ako ga poljubi i da će to biti gore za njega.

Ekspert Matej Sakoman je istaknuo da je onda trebala reći da je onda trebala odlučiti da njihov odnos bude prijateljski kao što su to napravili Simon i Jeannette.