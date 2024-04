Stručnjakinja Sanela za RTL.hr o problemu parova u 'Braku na prvu': 'Muškarci trebaju preuzeti inicijativu'

Stručnjakinja sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu', Sanela Kovačević Nelly, za RTL.hr govorila je o tome kako je ženska seksualnost i dalje tabu tema u našem društvu. Naglasila je da je jedan od ciljeva tjedna intimnosti bio podići svijest o seksualnosti kao temi, posebno među ženama.

"Jako je bitno komunicirati o međusobnim željama. Jako je bitno da osim strasti, osim fizičke privlačnosti, imamo tu komponentu predanosti i posvećenosti. To je možda i onaj glavni sastojak koji jamči da će veza opstati na duge staze. Kad smo zaista posvećeni jedno drugome, kada imamo sluha za jedno drugo, kada smo znatiželjni, kada želimo upoznati drugu osobu i zaista saznati koje su želje te druge osobe i onda ispuniti te želje. Dakle, samo po sebi nalaže da će odnos biti sadržajniji, ljepši i da je veća šansa da će odnos i opstati", rekla je Sanela.

Naglasila kako je bitna povezanost uma i tijela.

"Veza između uma i tijela ključna je za seksualnu žudnju i zadovoljstvo, a to je potvrdila i neuroznanost. Nažalost, uz žensku seksualnost se veže sram, a to kreće od društva, partnera, nas samih, odgoja, odrastanja. Ženska seksualnost je i dalje tabu tema na našim prostorima. To se malo promijenilo u posljednjih deset godina u odnosu na prije, međutim, i dalje tu nema ravnopravnosti kada govorimo o muškarcima. Dakle, za muškarce je puno normalnije i puno više se očekuje da će muškarac govoriti o seksu i zapravo se na to neće obraćati pozornost kao kad žena govori o toj temi. To je ono što smo mi htjeli promijeniti. Htjeli smo osvijestiti da smo svi jednaki. I žene i muškarci, svatko ima pravo govoriti o toj temi i svatko bi trebao govoriti o toj temi. Nema tu ništa ni sramotno ni skandalozno. Željeli smo osvijestiti seksualnost kao temu o kojoj treba govoriti i osobito ohrabriti žene da se malo otvore po tom pitanju i da zapravo izađu na površinu neka pitanja o kojima se možda i ne bi govorilo inače", istaknula je.