Ema razočarana Manuelom: 'Lijepo si me počastio'

Ema i Manuel prvi put su se posvađali nakon što je on nju prozvao za njezino ponašanje prema ostalim kandidatima. Ona je otkrila koliko se sada njezino mišljenje o Manuelu promijenilo.

"On se meni svidio na početku i on je stvarno super osoba. On ima jako dobro srce i to sam ja prepoznala u njemu, ali mi se nikako ne slažemo jedno s drugim. To jednostavno... Ja pričam hrvatski, on priča španjolski i nikako na zelenu granu", komentirala je.