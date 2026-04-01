Emotivna objava Hedvige iz 'Braka na prvu'! Pokazala kćerkicu Iskru i dirnula mnoge: 'Kada je ona tako narasla?'

Hedviga iz 'Braka na prvu' svojom najnovijom objavom podijelila je intiman trenutak sa svojom kćerkicom Iskrom. Objavila je fotografiju Iskre kako stoji uz preslatku poruku. "Neka mi netko objasni kada je ona postala tako velika", poručila je Hedviga.

Nakon vjenčanja sa srpskim poduzetnikom Jovanom Amidžićem u veljači prošle godine, Hedviga je u lipnju rodila kćerkicu Iskru. Svoj put do majčinstva otvoreno je dijelila, uključujući i izazove s kojima se suočavala zbog epilepsije, što je njezinu trudnoću činilo rizičnom.

Podsjetimo, Hedviga je ranije za RTL.hr progovorila o porođaju. "Moj porod je prošao u potpunosti glatko jer je tim u KBC Sestre milosrdnice odličan, toliko su sposobni i uviđajni u isto vrijeme da mi je jako drago što sam ih odabrala da budu oni koji će izvoditi carski rez koji je bio planiran s obzirom na moje stanje, uz naravno dogovor i s neurologicom. Taj osjećaj ugledati svoje dijete kako se prvi put rasteže je nevjerojatan, taj mali plač je nešto što ti ispuni srce. Koliko sam bila u strahu za nju dok je još bila u meni, toliko je se sad ne mogu nagledati", ispričala je.

