Eskaliralo između Karmen i Josipa: 'Zatvorio me na balkon i vrijeđao'

Karmen i Josip priznali su kako nemaju odnos, niti ljubavni, niti prijateljski. Pred stručnjacima je Karmen otkrila kako ju je Josip zatvorio na balkon te da ju je vrijeđao.

Stručnjakinja Sanela upitala je Josipa je li to točno.

"Nije, to uopće nije istina", rekao je Josip. Potom je ispričao svoju stranu priče.

"Ona je napravila večeru, normalno smo razgovarali, no onda me nešto počela provocirati. Rekao sam kako to nećemo raditi i zamolio je da pronađemo prijateljski odnos. Tu je eskaliralo. Ona je mene uvrijedila, ja sam nju i rekao sam joj da mi se ne obraća i da me pusti na miru te da radi svoj posao. Ona je cigaru za cigarom pušila na balkonu i ja sam pritvorio vrata. Ja sam spavao u dnevnom boravku na kauču, a balkon je odmah do toga. Ona je stalno pušila cigare i tako je to eskaliralo", ispričao je Josip. Dodao je kako se potom pokupio u hotel i tamo je ostao spavati.