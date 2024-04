Eskaliralo između Tine i Tiaga nakon večere: 'Ovo ne želim od buduće supruge'

"Tisuću posto. Zato što sam to ja i ne govorim samo o jednoj stvari. To je vrh sante leda. Razumiješ o čemu ti pričam? Puno puta radiš stvari koje me dovode do ovoga i onda ne mogu biti svoj. Poanta je, kada napravim nešto, možeš mi to reći na ljepši način. Ne kao, zatvoriš se i kao... Kao da sam je**no dijete od tri godine. I to nije prvi puta", rekao joj je Tiago.

"Njemu je zasmetalo što ja komentiram njegove komentare. I ja mislim da je na meni izađem iz toga. Neću komentirati njegove komentare. Ili jesu ili nisu na mjestu. Ne razumijem što drugo mogu napraviti", rekla je.

Pokušala mu je objasniti kako ona gleda na cijelu situaciju.

"Ne mislim samo na sebe, a ti si to shvatio kao nešto loše zato što sam počela za tebe skrbiti malo previše. I to je moja pogreška, to sam uvijek radila svima, to radim s ljudima koji su oko mene. To počnem raditi. Počnem toliko skrbiti da boli. Tvoja reakcija na sve to me jako zaboljela", rekla je Tiagu.

"Malo je prešla granice zato što ne mogu biti sretni Tiago. Previše sam sretan za nju. Ona je uvijek tužna, uvijek se žali na nešto, uvijek se nešto živcira. To nisam ja. To mi smeta", rekao je.

Nije mu se svidjelo što Tina ima drugačije mišljenje o svemu.

"Ne pokušavaj me prikazati kao negativca jer znaš kako je bilo ovdje doma. To ne želim od buduće supruge. Želim nešto zauzvrat. Svoju dominaciju ne možeš promijeniti. Onda se ja moram povući", zaključio je.

