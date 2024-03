Filip iz 'Braka na prvu' emotivnu objavu posvetio svojoj najdražoj: 'Bakice moja...'

Nije tajna da je Filipu Beliću iz sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' baka jedna od najvažnijih osoba u njegovom životu. On je njezin mezimac, kao i ona njegova mezimica. Sada joj je posvetio objavu na društvenim mrežama povodom njezina rođendana.

Nedavno je na društvenim mrežama objavio video s njom. Snimio je video kako baki pokazuje novine u kojima je članak o njemu i njezina fotografija s njim. "Baka na prvu", napisao je.

"Baka, što si to dobila?", pitao je Filip baku. "Dobila sam novine gdje si ti lijepi s Tamarom", odgovorila je ona. "A tko je još u novinama?", pitao je on. "Vidiš, to sam ja i moj dragi mali veliki unuk", rekla je baka. "Dobar unuk, je li tako?", pitao je Filip. Ona je potvrdila. "Tu je najstarija i najmlađa generacija", komentirala je baka. Rekla je da je zadovoljna s novinama i da su lijepo ispali.

Sociološki eksperiment 'Brak na prvu' gledajte na RTL-u ponedjeljkom i utorkom u 21:15, a nove epizode možete i pogledati na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'BRAKA NA PRVU':