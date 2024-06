Filip iz 'Braka na prvu' osvojio naslov prvaka s klubom, a pokazao je i posebnu osobu! 'Sve pohvale'

Filip iz 'Braka na prvu' nedavno je ozlijedio kapak na nogometnoj utakmici, a ovog vikenda je s nogometnim klubom ostvario novi uspjeh. Naime, on igra za klub Dubrava s kojim je u subotu osvojio naslov prvaka Prve županijske nogometne lige istok, objavio je Prigorski.hr .

"Brada i ja smo prošle sezone bili suparnici, ja sam igrao u Kloštru, a on u Dubravi. Imali smo dosta okršaja i kad sam došao tu prihvatio me i rekao sam mu da ćemo ove godine uzeti prvenstvo. On nije bio optimističan, ali ispalo je pobjednički. Dali smo sve od sebe, a mogli smo prvenstvo završiti tri – četiri kola prije, ali ovako je slađe", ispričao je za Prigorski.hr.

Filip se osvrnuo na pobjedu i na Instagramu. "Sve je isto ko i lani... Nk Dubrava. Brak na prvu, Dubrava na prvu", napisao je uz fotografije s peharom.