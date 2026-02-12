Filip iz 'Braka na prvu' otkrio je li za Valentinovo solo: 'Volim samo sebe'

Filip Belić iz 'Braka na prvu' prošle je godine prekinuo s djevojkom, a ovo je još jedno Valentinovo u nizu koje će provesti solo

icon-close

Filip Belić, fitness trener i vozač taksija iz Zagreba, ostao je zapamćen kao jedan od najzanimljivijih kandidata četvrte sezone showa "Brak na prvu". Iako u showu nije pronašao ljubav, njegov odnos s partnericom Tamarom Razum zaintrigirao je javnost. Od zahlađenja odnosa s Tamarom do nove ljubavi pronađene na odjelu zdrave hrane, Filipov put do sreće bio je sve samo ne dosadan, no kako je nedavno potvrdio za RTL.hr, ponovno solira. Sada je otkrio kako nema nikakve promjene na ljubavnom planu te kako će Dan zaljubljenih najvjerojatnije provesti - solo.

icon-expand Filip, Brak na prvu FOTO: Instagram

"Još jedna godina u nizu kao samac, ali nikad ne znaš. možda pronađem nekoga u posljednji trenutak. Provest ću ga uz čašu vina i dobar film, samo što još' ne znam hoću li solo ili s nekim", rekao je te dodao: "Mislim da ne postoji Dan zaljubljenih. Ili si zaljubljen svaki dan ili nisi uopće". Smatra kako sebi moraš biti na prvome mjestu te da si tek onda spreman za ljubav.

icon-expand Filip Belić, Brak na prvu FOTO: Instagram