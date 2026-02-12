Filip iz 'Braka na prvu' otkrio je li za Valentinovo solo: 'Volim samo sebe'

Filip Belić, fitness trener i vozač taksija iz Zagreba, ostao je zapamćen kao jedan od najzanimljivijih kandidata četvrte sezone showa "Brak na prvu". Iako u showu nije pronašao ljubav, njegov odnos s partnericom Tamarom Razum zaintrigirao je javnost. Od zahlađenja odnosa s Tamarom do nove ljubavi pronađene na odjelu zdrave hrane, Filipov put do sreće bio je sve samo ne dosadan, no kako je nedavno potvrdio za RTL.hr, ponovno solira.
Sada je otkrio kako nema nikakve promjene na ljubavnom planu te kako će Dan zaljubljenih najvjerojatnije provesti - solo.
"Još jedna godina u nizu kao samac, ali nikad ne znaš. možda pronađem nekoga u posljednji trenutak. Provest ću ga uz čašu vina i dobar film, samo što još' ne znam hoću li solo ili s nekim", rekao je te dodao:
"Mislim da ne postoji Dan zaljubljenih. Ili si zaljubljen svaki dan ili nisi uopće".
Smatra kako sebi moraš biti na prvome mjestu te da si tek onda spreman za ljubav.
"Smatram da je ljubav pokretač svega, prvenstveno ljubav prema sebi pa onda sve ostalo. Kako bi rekao Gobac: Ja volim samo sebe, svog jedinog sebe", naglasio je.
Filipov ideal žene i dalje je glumica Eva Mendes, a preferira sportske tipove djevojaka koje paze na prehranu i nisu pretjerano aktivne na društvenim mrežama. Filip, očigledno, još nije pronašao djevojku po svojoj mjeri.