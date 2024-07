Filip iz 'Braka na prvu' podijelio video s bakom: 'Nedokazan si'

Filip iz 'Braka na prvu' podijelio je na Instagram storyju stari video u kojem je pitao baku koje su njegove vrline, a koje mane.

"Imaš ti mana. Nedokazan si. Vrijedan si, to je plus", rekla je Filipova baka. On je tražio da prvo nabroji njegove minuse.

"Ti si picajzla", rekla je. Filip je pitao je li mu ponašanje dobro, a njegova baka je to potvrdila. "10 je, ali nije realna", poručio je Filip.