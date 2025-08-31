Novosti
Brak na prvu

Filip iz 'Braka na prvu' pohvalio se svojom novom zvijeri: 'Spreman za šetnju'

RTL.hr
31.08.2025 18:00

Filip Belić iz 'Brak na prvu' na Instagramu se pohvalio novim automobilom. S pratiteljima je podijelio fotku na kojoj s osmijehom stoji pored automobila.

Filip, Brak na prvu
Filip, Brak na prvu FOTO: Instagram

Bivši kandidat sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' Filip Belić za RTL.hr je prije nekoliko mjeseci otkrio kako je u - vezi. "Nisam od onih koji se hvale ili iznose privatne odnose na društvene mreže. Bitno mi je da se ja osjećam dobro – a ne da to izgleda dobro za publiku. Danas je puno savršenih veza online, ali malo toga stvarno drži vodu uživo", poručio je Filip za RTL.hr.

Filipa su eksperti u showu spojili s Tamarom, no oni su od početka bili samo prijatelji.

Propuštene epizode sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' gledajte na platformi Voyo!

Brak na prvu

Hedviga iz 'Braka na prvu' o malenoj iskri i majčinstvu: 'Zamalo sam ostala uskraćena za priliku držati u rukama nešto naše'

