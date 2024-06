Filip iz 'Braka na prvu' poslao jasnu poruku obožavateljicama: Nedostupan je do daljnjega!

Filip Belić na svojim je društvenim mrežama pokazao što radi nakon sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu'. Osim što radi kao taksist, velik dio dana mu ode na treninge. "Dizanje utega prije spojeva", napisao je na Instagramu i obožavateljicama jasno dao do znanja kako nema vremena za provode.

"Probudim se u 4 ujutro, skuham kavu pa meditiram desetak minuta. Zatim pročitam negdje 10 -15 stranica knjige pa odem s psom u šetnju, a onda na trening u 5:30 do nekih 6:45. Nakon toga imam treninge do 9 sati pa se istuširam i pojedem. Nakon doručka odem taksirati tri sata da si popunim rupu između treninga koje imam, dođem doma oko pola jedan i ručam pa ponovno odem u šetnju s psom. Nakon šetnje odem spavati pola sata pa ponovno od 15 do 19 h držim treninge. Za kraj dana večera, a onda - ili igram PlayStation ili pogledam neki film ili seriju. Spavati odem oko 22, 22 i 30", ispričao je Filip nedavno za RTL.hr, a priznao je da tako funkcionira posljednjih pet godina.

Čak mu je i Tamara malo zamjerila jer joj se nije javljao na pozive i poruke, a Filip se pravdao kako je to zbog toga što je previše zauzet.

