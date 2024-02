Filip je bio direktan i u zavjetima: 'U suprotnome bi se 'Brak na prvu' mogao pretvoriti u 'rastavu na prvu'

Kako je i obećao, kandidat sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' bio je vrlo direktan. Čak i u svojim zavjetima.

"Draga partnerice, želim da znaš da ti mogu pružiti sigurnost, stabilnost, pouzdanost, zabavu, smijeh i brutalnu iskrenost koja ponekad zna zaboljeti. Ali je to i dalje bolje nego da ti pričam laži. Iznimno cijenim svoju slobodu i vrijeme tako da se nadam da me nećeš sputavati u tome i da mi nećeš biti prezahtjevna. To isto možeš očekivati s moje strane. Želim da se bolje upoznamo, zabavimo i slažemo. U suprotnome bi se 'Brak na prvu' mogao pretvoriti u 'Rastavu na prvu", rekao je Filip.

Tamara se na ove riječi samo nasmijala, dok su Filipa podržali njegovi prijatelji.

"Zavjeti mi se nisu svidjeli. Ja sam emotivna osoba pa me to onda malo dotaklo. Ako je iskren, slažem se definitivno s time, a vrijeme će pokazati", rekla je Tamarina prijateljica.

