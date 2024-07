Filip je spreman za zavođenje na plaži! Ovako dobro nikad dosad nije izgledao

Bivši kandidat sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' Filip Belić otkrio je kako provodi dane. Ne smetaju mu vrućine, a to je sada pokazao na društvenim mrežama.

"Yoga odrađena", našalio se Filip.

Pohvalio se svojim ljetnim izdanjem, a mora se priznati kako Filip izgleda bolje nego ikada.

No, za to se tijelo morao dobro pomučiti, o čemu je ranije govorio za RTL.hr.

"Probudim se u 4 ujutro, skuham kavu pa meditiram desetak minuta. Zatim pročitam negdje 10 -15 stranica knjige pa odem s psom u šetnju, a onda na trening u 5:30 do nekih 6:45. Nakon toga imam treninge do 9 sati pa se istuširam i pojedem. Nakon doručka odem taksirati tri sata da si popunim rupu između treninga koje imam, dođem doma oko pola jedan i ručam pa ponovno odem u šetnju s psom. Nakon šetnje odem spavati pola sata pa ponovno od 15 do 19 h držim treninge. Za kraj dana večera, a onda - ili igram PlayStation ili pogledam neki film ili seriju. Spavati odem oko 22, 22 i 30", ispričao je Filip, a priznao je da tako funkcionira posljednjih pet godina. Također, otkrio je kako kroz tjedan kombinira treninge snage s funkcionalnim treninzima i vježbama s vlastitom težinom.

