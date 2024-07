Filip o izjavi da mu žena mora čistiti: 'Sve si to radim sam! Poanta je da želim ženu koja počisti za sobom'

"Ne želim ženu koja će mi čistiti, želim ženu koja zna počistiti za sobom. U tome je poanta. Meni ne treba nitko čistiti nego želim da ona počisti za sobom. Poanta je da žena mora znati aditi kućanske poslove - kuhati, prati, peglati, a ne da meni to mora raditi. Sam si kuham, čistim i perem", naglasio je Filip.

Filip Belić iz sociološkog eksperimenta ' Brak na prvu ' sve je izenandio izjavom kako traži ženu koja će čistiti. No, smatra kako su neki ljudi krivo protumačili tu izjavu te je sada, gostujući u podcastu Danijele Pupovac na njezinom YouTube kanalu , obrazložio kako to nije tako doslovno mislio.

"Ne vjerujem nikome osim sebi. Znam da moram to obaviti. Najčešće čistim četvrtkom. I ako mi se neda, i ako mi bude teško i nisam spreman, to jednostavno moram obaviti. Inače ne osjećam sreću. Ako to napravim u četvrtak, onda imam cijeli vikend za sebe. Da ne moram ništa raditi ako ne želim. Tako sam si posložio", zaključio je.

