Filip poklonio Tamari kaktus i usporedio se s njim: 'Moraš biti oprezna oko mene jer se možeš malo nabosti'

Karmen je ispričala da je bila sramežljiva i nesigurna i prekretnica u njezinu životu dogodila se kad se suočila sa svojim strahom u jednoj školi i vratila samopouzdanje. Jole to nije doživio kao nešto strašno, ali je razumio što priča jer se i sam bojao kad je pokretao posao, no on je to brzo prebrodio. Sad te malo bolje upoznajem i drago mi je to. Ti si dobra osoba, divna, to što smo u početku oboje bili malo nabrijani, to ništa nije strašno i mislim da ćemo se ti i ja dobro razumjeti", zaključio je.

Nakon burnih dana Tina i Tiago odlučili su otići u sobu za razbijanje kako bi izbacili svu negativnost iz sebe. To mi baš trebalo jer otkako smo ušli u show, pritisak je sa svih strana tako da su sad izašle sve emocije. Osjetila sam kako sve izlazi iz mene", rekla je Tina koje je otkrila da je izgubila povjerenje u Tiaga jer pred svima priča njihove tajne. Nikad ne bih govorio neke privatne stvari, možda je nešto pogrešno čula", pravdao se Tiago, a kasnije im je bilo drago što su si sve rekli.