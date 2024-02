Filip ponovno nastavlja s izjavama o ženama: 'Imaju previsoko mišljenje o sebi...'

Tamara i Filip u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' nisu dobro krenuli, no izgleda kako se njihov odnos bitno popravio. Složni su zajedno, zajednički život im odgovara, no trenutačno su više poput cimera no što su par. Tamara je napravila kompromis u njihovoj vezi te je odlučila Filipu speglati košulju.

"Vjerujem da su te male radnje pridonijele tome da sam mu postala draža. Imam osjećaj da smo sada puno bliskiji. Mislim da moje geste tome pridonose dobro", naglasila je Tamara.

Filip je došao po svoju košulju pa se našalio kako napokon ima neke koristi od žene.

"Djevojke su dosta lijene, osjeća se da imaju previsoko mišljenje o sebi. Prevažne su, smatraju da su prošla ta vremena gdje bi one trebale čistiti ili nešto raditi u kući. Ako neka djevojka doma radi te poslove, to je stvarno za pohvalu", naglasio je Filip.

Sociološki eksperiment 'Brak na prvu' gledajte na RTL-u ponedjeljkom i utorkom u 21:15, a nove epizode možete i pogledati na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'BRAKA NA PRVU':