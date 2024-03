Filip Tamaru poznaje u dušu: 'Bilo bi prekrasno da još samo otvori svoje srce prema njoj'

Ovaj tjedan sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' posvećen je intimnosti. Nakon što je Sanela Kovačević Nelly održala radionicu s djevojkama, na red su došli i mladići koji su sa stručnjakinjom prolazili kroz razne teme, s naglaskom na pet jezika ljubavi.

Stručnjakinja je kandidatima objasnila sve vrste jezika ljubavi te ih upitala jesu li prepoznali koji je primaran jezik ljubavi njihovih supruga. Filip se odmah pohvalio kako zna koji je Tamarin jezik ljubavi: "Odmah znam što ona hoće. Ona je od dodira, voli zagrljaje sigurnost.... Isto tako, ona voli to zajedničko druženje, provoditi vrijeme zajedno, provoditi vrijeme u šumi ili gdje god već ona voli sa svojim kombijem, o kojem je pričala..." obrazložio je Filip.

"Kada je riječ o odnosu Tamare i Filipa. On je taj koji je previše uskogrudan i naprosto samo da svoj srce otvori to bi bilo divno, bila bi to divna priča. Nažalost, on to ne želi li ne može učiniti, ili jedno i drugo, i naprosto je tako", komentirao je Josip o odnosu Tamare i Filipa, dok je za svoju suprug komentirao da je jedino siguran da dodir nije njezin primaran jezik ljubavi jer mu je u nekoliko navrata objasnila da ona nije taktilna osoba te da ne voli dodire.