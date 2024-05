Filip vodio Tamaru na sestrinu svadbu: 'Sestra i sestrična je obožavaju!'

Alan se opet ispričavao Danijeli što ju je vrijeđao, ali tako da je naglasio kako je i ona odgovorna jer iz njega izvlači najgore te da bi trebala biti više kao Renata, a Danijeli se jednostavno više ne da biti u tom odnosu. Josip je stao u njezinu obranu, a Renata na stranu Alana, što je utjecalo i na njihov inače harmoničan odnos. Renata vjeruje da postoji dublji razlog zbog kojeg je Alan vrijeđao Danijelu, a Josip je objašnjavao da pravdanjem takvog stava opravdava njegovo neprimjereno ponašanje.

Alan je izvadio i poklon, ali prije nego što joj je izgovorio da je za Dextera, Danijela je uzrujano rekla: Ne treba mi još jedan poklon, tražila sam jednostavnu stvar - da budeš normalan prema meni! Prestani me vrijeđati, govoriti laži o meni, prestani lagati! To je sve što meni treba." Objasnila mu je kako je živcira što je svaki dan tema celulit, a on joj je rekao da je prva ženska osoba kojoj je priznao da ima celulit unatoč tome što su ga sve njegove bivše imale. Mi se svađamo oko gluposti jer oboje znamo s čim možemo podbosti jedno drugo. Daj malo popusti, daj neku nježnost, možemo biti prijatelji...", rekao je. Na kraju su sklopili primirje, a Danijela je čak prihvatila njegov dar za psa.

Napetost između Renate i Josipa raste jer se on ne može složiti s njezinim razmišljanjem da nešto ne može biti uvreda ako je činjenica. Odrasli ljudi ne bi trebali komunicirati na taj način", zaključio je Josip koji također osuđuje Alanovo ponašanje prema Karmen jer je bilo apsurdno, no Renata to ne želi komentirati jer nije bila tamo kada se vodila rasprava. Grubo je reći da mi je pala u očima, ali u svakom slučaju, ne slažem s njezinim stavovima. Previše je tu trivijaliziranja i nekakvog plesanja na žici, što ne završi dobro za onoga koji pleše na žici, u pravilu padne", rekao je Josip dok Renata smatra da on nju jednostavno ne čuje i neprestano joj stavlja riječi u usta.

Tamara i Filip igrali su igru u kojoj jedan govori ono što nisu napravili, a ako je druga strana to napravila, mora popiti gutljaj alkohola. Filip je želio znati je li ikad kopala po tuđem mobitelu, što je odgovorila potvrdno, a njemu je to bilo bljak. Filip je priznao da se flertovao s prijateljevom mamom. Tamara je postavila pitanje jesu li ikad išta imali sa slavnom osobom, a Filip je bez komentara ispio gutljaj vina. Tamara je pitala je li ikad nešto imao s prijateljevom sestrom, a Filip je otkrio da su čak bile sestre. Zbog Filipovih odgovora, Tamara je opet postavila pitanje o lažnom profilu, a Filip je priznao da ga je imao, i to ženski kako bi zafrkavao prijatelje!

Parovi su se pripremali za posljednju večeru ove sezone, a prije toga Tamara i Filip otišli su na trening u njegovu teretanu. Bila je zadovoljna treningom. Bilo je super i pozitivno sam iznenađen", rekao je. Alan je i dalje pokušavao doprijeti do Danijele svojim slatkorječivim komentarima, no ona ga je ili ignorirala ili mu sarkastično odgovarala, što ga je još više živciralo. Bilo bi mi draže da sam dobio Renatu za suprugu, definitivno bismo imali kemiju. Žena je zgodna, prelijepa, ima grudi, lice, stas, guzu, lijepo priča, ugodno mi je s njom i mislim da bi to bilo vatreno", rekao je Alan. I Renata i Josip bili su dosta napeti prije večere. Renati je bilo drago što se Josip napokon zauzeo za nekoga, ali i dalje joj je njegovo ponašanje nepotrebno jer nitko nikoga nije vrijeđao. Rekla mu je da ju je iznenadio njegov stav prema Danijeli, no on smatra da je to bilo nužno i uvijek bi tako postupio. Danijela je čak poželjela da se Renata i Alen spetljaju pa da ga ona bolje upozna, a Alan je nastavio u svom stilu: Ti si užasno povrijeđena i tebe je situacija u eksperimentu dovela do krajnjih granica, znaš često plakati i nisi se snašla u ovakvoj situaciji. Moj je savjet da se malo smiriš." Mislio je da se njezine frustracije trebaju riješiti seksom da sve izbace iz sebe, ali ne zna više može li tako išta riješiti.

U to vrijeme, Muru i Marka zabavljaju svađe i prepirke parova jer su si oni super. Na putu do večere Alan je pričao sam sa sobom, a kad mu se Danijela obratila, pravio se iznenađen što razgovara s njim. Klara je isto pričala o Alanu jer joj nije bilo jasno da on može komentirati nekoga poput Danijele. Ćelav, mator s pivskim trbuhom", rekla je i nasmijala Lovru. Karmen se nada da neće biti nikakvih scena s Alanom te da će se zaista držati obećanja da neće komunicirati s njom, a Filip je pričao Tamari kako ne zna hoće li piti večeras jer je obećao baki da će biti dobar i neće puno piti pred kamerama.

Prvi su stigli Renata i Josip, a stručnjaci su primijetili da je Josip jako rezerviran te da se čine udaljeniji nego prije. Stigli su Danijela i Alan, koji daje komplimente Josipu kao dio taktike. Josip ih je pitao kako im je bilo na spoju, Alan je rekao da je bilo lijepo, ali i da zbog Danijeline zabrane nije mogao plesati. Također se požalio Renati da je Danijela ironična i da osjeća kako cijelo vrijeme ima fokus na njemu, no ona mu je rekla da takve stvari govori svojoj supruzi. Danijeli se nije dalo prepirati pa je sjela na drugi kauč, a Klara i Lovre sjeli su do nje pa im je pričala što se dogodilo nakon Slavonije.

Kad su stigli Filip i Tamara, ona je sjela pored Klare i Danijele i odmah s njima podijelila da ju je Filip poveo na sestrinu svadbu, a stručnjaci su bili iznenađeni što ju je pustio u krug svojih bliskih ljudi. Došla je i Karmen, i to ponovno sama! Stiglu su i Tina i Tiago i prekinuli Alanovo upucavanje Renati, a Filip je pričao Renati i Josipu kako mu je bilo na sestrinoj na svadbi s Tamarom. Sestra i sestrična je obožavaju", otkrio je Filip. Stigli su Mura i Marko te Jole, koji je sve pozdravio osim Karmen te se izdvojio s Alanom. Nisam je pozdravio jer nemam nikakav osjećaj za nju. Nula bodova", rekao je.

