Filip za RTL.hr o odnosu s Tamarom: 'Bez veze mi je ta situacija'

Tamara i Filip zaključili su sociološki eksperiment 'Brak na prvu' time da je ona njemu priznala kako joj se sviđa. Filip na to ništa nije prokomentirao, no kako je Tamara rekla u intervjuu za RTL.hr, jasno joj je dao do znanja kako je gleda samo kao prijateljicu. Za RTL.hr je otkrio detalje njihova odnosa.

"Ne zamjeram joj ništa, ali uvijek smo imali takav odnos da sve rješavamo komunikacijom pa mi je bila malo bez veze cijela ta situacija", komentirao je činjenicu da mu nije iskomunicirala da ju je povrijedilo to što joj nije odgovorio na poruku.

No, tu su situaciju izgladili.