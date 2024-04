Filip za RTL.hr o tome sviđa li mu se Danijela: 'Imam svoju ženu!'

Filip je u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' na zajedničkoj večeri ponovno bio u fokusu. Ovoga puta zbog Danijele, koja je priznala kako je on zgodan dečko, ali da nikada nije imala plavog muškarca. Također, Alan smatra da je Filip bacio oko na Danijelu te joj je poručio kako joj je široko polje. Kontaktirali smo Filipa koji je prokomentirao situaciju s večere.

"Imam svoju ženu tako da ne bacam oko na nikoga", rekao je Filip u svome stilu.

Alan je komentirao kako je Filip uzdahnuo kada je Danijela sjela nasuprot njega, no on i dalje tvrdi kako se to nije dogodilo.

"Nisam uzdahnuo. Samo sam gledao u palmu iza nje", rekao je.