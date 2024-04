Filip za RTL.hr o tome zašto se ne voli grliti: 'Bojim se da nekoga ne ozlijedim'

Tamara je Filipa u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' nekoliko puta pokušala zagrliti kao prijatelja, no on je postavio granice i odlučio da se to još neće dogoditi. Kada joj želi pokazati privrženost onda joj da ruku, odnosno kako bi se to reklo - "šakicu". Pitali smo Filipa zašto Tamaru još uvijek ne želi pustiti u svoj osobni prostor.

"Ne volim se grliti jer se bojim da nekoga ne ozlijedim - jer sam prejak", našalio se, a potom nam dao potpuno objašnjenje.

"Takav sam, ne grlim se ni doma s članovima obitelji. Što se tiče ljubavnog odnosa, treba mi vremena da pustim nekoga u svoj osobni prostor, no uvijek kada sam u vezi, normalno da se grlim", rekao je Filip.