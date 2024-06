Filip za RTL.hr otkrio zašto se budi u četiri ujutro: 'Čitam knjigu, meditiram, a u pola šest idem na trening'

Kandidat sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' Filip Belić na društvenim mrežama pohvalio se što radi u zoru. Tako je podijelio fotografiju, odnosno otkrio kako je četiri sata ujutro njegovo vrijeme za čitanje knjiga. Za RTL.hr je otkrio kako izgleda njegov dan. Dan mu se, osim uz čitanje i posao, sastoji i od meditacije, treninga i šetnji s psom imena Saga.

"Probudim se u 4 ujutro, skuham kavu pa meditiram desetak minuta. Zatim pročitam negdje 10 -15 stranica knjige pa odem s psom u šetnju, a onda na trening u 5:30 do nekih 6:45. Nakon toga imam treninge do 9 sati pa se istuširam i pojedem. Nakon doručka odem taksirati tri sata da si popunim rupu između treninga koje imam, dođem doma oko pola jedan i ručam pa ponovno odem u šetnju s psom. Nakon šetnje odem spavati pola sata pa ponovno od 15 do 19 h držim treninge. Za kraj dana večera, a onda - ili igram PlayStation ili pogledam neki film ili seriju. Spavati odem oko 22, 22 i 30", ispričao je Filip, a priznao je da tako funkcionira posljednjih pet godina.