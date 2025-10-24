Filipe, što će ti djevojka reći? Filip iz 'Braka na prvu' pokazao savršeno isklesani torzo

Filip Belić , poznat iz 'Braka na prvu' , na Instagram Storyjima se pohvalio fotografijama bez majice iz teretane, na kojima pokazuje svoj isklesani torzo.

Podsjetimo, Filip se nedavno na Instagramu pohvalio novim automobilom, a uz fotografiju na kojoj s osmijehom pozira pored vozila, jasno je dao do znanja da uživa u svakodnevici.

Za RTL.hr je prije nekoliko mjeseci otkrio kako je u vezi, no privatni život voli čuvati daleko od očiju javnosti. "Nisam od onih koji se hvale ili iznose privatne odnose na društvene mreže. Bitno mi je da se ja osjećam dobro – a ne da to izgleda dobro za publiku. Danas je puno savršenih veza online, ali malo toga stvarno drži vodu uživo," rekao je Filip.

I dalje živi sam, što mu, kako je priznao, trenutačno i odgovara. Ljeto je proveo u Zagrebu – trenirao je, igrao malonogometne turnire i družio se s prijateljima.