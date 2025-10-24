Filipe, što će ti djevojka reći? Filip iz 'Braka na prvu' pokazao savršeno isklesani torzo

Filip Belić, poznat iz 'Braka na prvu', na Instagram Storyjima se pohvalio fotografijama bez majice iz teretane, na kojima pokazuje svoj isklesani torzo.
Podsjetimo, Filip se nedavno na Instagramu pohvalio novim automobilom, a uz fotografiju na kojoj s osmijehom pozira pored vozila, jasno je dao do znanja da uživa u svakodnevici.
Za RTL.hr je prije nekoliko mjeseci otkrio kako je u vezi, no privatni život voli čuvati daleko od očiju javnosti. "Nisam od onih koji se hvale ili iznose privatne odnose na društvene mreže. Bitno mi je da se ja osjećam dobro – a ne da to izgleda dobro za publiku. Danas je puno savršenih veza online, ali malo toga stvarno drži vodu uživo," rekao je Filip.
I dalje živi sam, što mu, kako je priznao, trenutačno i odgovara. Ljeto je proveo u Zagrebu – trenirao je, igrao malonogometne turnire i družio se s prijateljima.
Podsjetimo, u showu su ga eksperti spojili s Tamarom, no među njima nije bilo ljubavne iskre – ostali su prijatelji.
Propuštene epizode 'Brak na prvu' možete pogledati na platformi Voyo.