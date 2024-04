Filipu je žao što je pričao na svadbi: 'Mogao sam bolje riječi odabrati, grubo sam to rekao'

icon-close

Renata i Josip u svojim su pismima pohvalili napredak u odnosu između Klare i Lovre, kojeg je najviše oduševilo što je Josip pohvalio njegovu misao na radionici sa Sanelom, kad je konstatirao da bi njegova veza njega funkcionirala jedino ako se njega zamrzne do Klarina 34. rođendana. U to vrijeme Josip je ispitivao Renatu o njezinu sinoćnjem druženju s Alenom i na kraju je zaključio da se oni ipak ne mogu povezati jer njoj treba dominantan muškarac.

icon-expand Josip i Renata, Brak na prvu FOTO: RTL

Danijela i Alan trebali su jedno drugome otkriti neko svoje iskustvo koje ih je oblikovalo i koje dosad nisu nikome ispričali. Alan je priznao da je sa 18-19 godina počeo mucati, da i danas ponekad zamuca kad brzo priča, ali se naučio nositi s tim. Danijela je prije 10-ak godina imala više od 100 kilograma i kako je rekla, već je bila trenerica, a u glavi prevara. Alanu je bilo drago što je podijelila svoju priču s njim jer je i sam često imao problema s kilogramima. Klara i Lovre raspravljali su o njegovoj ljutnji jer mu je rekla da joj se upucavali Tiago i Alan, ali je odmah priznala da je to za Tiaga rekla u zafrkanciji. Ma joj, kakav Tiago! Napravit će problem čovjeku gdje ga nema!" rekla je Klara se nada da Lovre nije napravio neki problem oko Alana. Renatu i Josipa stručnjaci su obavijestili da će gledati snimku s vjenčanja da bi vidjeli što su govorili na početku eksperimenta. Prvo su pogledali kako je Josip pričao da je Renata ispunila njegova očekivanja kad je o izgledu riječ. Kako lažeš! Zašto si rekao ono što nisi mislio?" zanimalo je Renatu, a Josip se pravdao da se tada tako osjećao. Renatu je malo iživciralo to što je lagao jer joj je kasnije rekao da ne voli umjetne cure kao što je ona, ali Josip napominje da nije lagao jer je promijenio mišljenje. Kod Klare i Lovre došli su Danijela i Alan, kojeg je zanimalo kako to izgleda kad su sami kod kuće, a Lovre je rekao da se ponašaju prema potrebi. Nastavio je pričati da su nekad imali dobru energiju, što je Klaru razljutilo jer joj nije bilo jasno zašto govori u prošlom vremenu, no on se nije obazirao na to nego je nastavio pričati s Danijelom. To je naljutilo Alana jer je pokušavao pokrenuti temu o kojoj bi svi mogli razgovarati. Najidealnije bi bilo da se mi zamijenimo", rekao je Lovre što je još više razljutilo Alana. Ja sam imao nekoliko nepromišljenih iskaza, ali dok sam ovdje s njom u braku, kakav god on bio, ona će meni biti žena", rekao je dok je Lovre pričao da je to rekao zato što nema ništa između Klare i njega. Njih dvoje su vrlo mladi, Lovre je zgodan dečko, ona isto; plavuša, ima lijepo tijelo... kako to da nema seksualne privlačnosti i kemije među njima?" čudio se Alan.

icon-expand Danijela i Alan, Brak na prvu FOTO: RTL

Tamara se za vikend družila s Filipovom obitelji, a posebno se zbližila s njegovom sestričnom. Išla sam kod njegove bake na kolače, vidjela sam njegova psa...", rekla je Tamara koja je išla s Filipom i na rođendan njegova prijatelja. Sada je dio ekipe, frendovska je atmosfera, družimo se, zafrkavamo", rekao je Filip, a Tamara je bila sretna što su je svi super prihvatili. I oni su dobili pismo od stručnjaka koji su ih obavijestili da će pogledati svoje snimke s vjenčanja pa je Filip ostao zapanjen jer je znao koliko ga se Tamara na prvu nije dojmila. Ničeg se ne sramim što sam rekao i uvijek sam iskreno sve rekao", rekao je Filip i otkrio kako je sve Tamari ispričao što je bilo taj prvi dan. Klaru i Danijelu zanimalo je zašto je Lovre ljutit te sviđa li se Alan Klari, što je čula od Lovre, no ona je to negirala, a Lovre dodao da je pričala Alanu kako nema kemije među njima. Meni nije normalno da moja fiktivna supruga ide po stolovima na tuđem vjenčanju i priča da nema kemije", rekao je Lovre. Klaru. Alan se umiješao napominjući Lovri da jedinu pravu istinu znaju on i Klara. Lovre se neprestano umiljavao Alanu, što je Danijelu ostavilo u čudu jer joj nije jasno da se sa svime slaže. Filip i Tamara prvo su gledali kako on govori da se ne bi okrenuo za djevojkom kao što je Tamara jer nije njegov rang. Uvijek sam za iskrenost, ali malo mi je žao ako je ispalo pregrubo jer ne mislim tako o njoj, fakat mi je prirasla srcu, brutalno smo se sprijateljili i draga mi je", rekao je Filip, no Tamara se nije uvrijedila, ali joj se nije svidjelo što je rekao da nije njegov kalibar. Nisam možda trebao reći ništa u tom smislu, ali rekao sam što sam rekao u tom trenutku i nema se tu što povući", priznao je. Alan je ponudio Lovri da uleti njegovoj ženi, ali on se nije htio miješati jer je Alanu stalo do nje dok je Klara pričala Danijeli da je njima sve krenulo nizbrdo na medenom mjesecu, kad je rekla da Lovre nema samopouzdanja. Mislim da je Klara danas frustrirana tim odnosom, a do jučer nije bila", komentirala je Danijela dok je Alan pričao koji su mu planovi sa suprugom. Malo ću je pokušati korigirati", rekao je, no Lovre mu se nasmijao na tu izjavu smatrajući da će to ići malo teže, no Alan je nastavio: U ovom trenutku od svih muškaraca u showu samo se ja mogu nositi s njom."

icon-expand Alan i Lovre, Brak na prvu FOTO: RTL

Tamara je na snimci pričala kako nije sigurna tko je njezin suprug dok je koračala prema matičaru, ali kasnije je ostala ugodno iznenađena. Njezine sam riječi također sam čuo dan poslije, rekla mi je sve, isto kao i ja njoj, tako da me nije nešto iznenadilo previše", rekao je Filip i dodao: Ni u jednom trenutku nisam rekao da je loša osoba ili nešto takvo, rekao sam da djeluje kao super cura i sve, a sad mi je pet puta bolja nego tad. Promijenio sam mišljenje od prvog dojma, draža si mi sad. Trebalo mi je vremena da te upoznam, ali mislim da sam mogao bolje riječi odabrati, grubo sam to rekao." Tiagu je zaključio da Tina i on nisu više kao prije. Ona previše razmišlja o lošim stvarima", rekao je, no Tina je komentirala da je drama queen. I oni su gledali snimke s vjenčanja, a prvo je pričao Tiago o tome kako mu je Tina jako svidjela, što je njoj bilo lijepo čuti. Tini se Tiago također svidio, no odmah je primijetila da su energetski isti što može biti ili dobro ili loše. Mislim da sam dobro procijenila situaciju", rekla je Tina, a s njom se složio i Tiago koji se nada da će među njima ipak biti kako prije. Karmen se Jole pridružio na ručku i složili su se da im je Ivin dolazak pomogao da se smire, a kasnije su odradili zadatak - poredali kandidate po fizičkoj privlačnosti. Karmen je otkrila da je Lovre njezin tip, a Jole je rekao: Ne poznaje ga i znam da si ne bi odgovarali. Ona voli mirne i nježne, a Lovre nije ništa od toga." Potom je odabrala Tiaga, pa Josipa, Marka, Filipa i na kraju Alana. Joleta je stavila na drugo mjesto jer joj se svidio na fotografiji, a on je na prvo mjesto stavio Tamaru jer je seksepilna, pa Renatu, Tinu, Danijelu, Klaru i Muru. Karmen je završila na trećem mjestu jer su mu Renata i Tamara seksepilnije. Sviđa mi se što je Karmen veselija i kad se smije, a ne da je stalno u grču. Ova ju je tema opustila, vidjeli smo tko nam se sviđa i atmosfera među nama je nekako opuštenija", rekao je Jole. Kako će daljnji zadaci utjecati na parove - ne propustite pogledati u ponedjeljak, 22. travnja u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo!