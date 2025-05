Finalni tjedan 'Braka na prvu' donosi dirljive trenutke i dramatične obrate: 'Nek' snimke pokažu što je bilo, a ne da se ja moram opravdavati!'

U finalnom tjednu parovi će razmijeniti zavjete i pokazati kako su se njihovi osjećaji promijenili u razdoblju razdvojenosti. Jesu li vrativši se u svoju svakodnevicu shvatili da im njihovi partneri nedostaju više nego što su mislili ili su pak odnosi zahladili. "Zavjete sam jedva pročitala, noge su mi se tresle, gušilo me, zapravo ne znam kako sam ih uopće pročitala", priznat će jedna od kandidatkinja.

Oni će se parovima, koji su u eksperimentu ostali do kraja, pridružiti na ponovnom okupljanju, na zajedničkoj večeri i ceremoniji s ekspertima. Kao što ni jedna zajednička večera nije prošla bez drame, neće ni zajedničko okupljanje. Neki od kandidata morat će se suočiti sa svojim ponašanjem tijekom eksperimenta, neki priznati kako njihovi osjećaji nisu bili iskreni ili su bili dublji nego što su dali naslutiti, a doći će i do ozbiljne optužbe kad će jedan od kandidata izjaviti: "On je otišao s okupljanja s mojom bivšom ženom i imali su aferu!"

"Nek' snimke pokažu što je bilo, a ne da ja moram pričati i sebe opravdavati", komentirat će drugi kandidat na ponovnom okupljanju, a treći će zaključiti da željno iščekuje nastavak!

Finalni tjedan sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu'