FOTO Nikolina iz 'Braka na prvu' svjetska je putnica! Ovi prizori s njenih putovanja oduzimaju dah

Inače, nedavno je odgovarala svojim pratiteljima na Instagramu na pitanja. Otkrila je kako je zaljubljena te da ima dečkića! ''Nemam dečka, ali imam dečkića! I to najboljeg'', napisala je Nikolina uz fotografiju sa svojim psićem.

''A zaljubljena sam kako sam već rekla, u život – u avanture, u putovanja, u svoje ljude, u Harleya, u motore, u planine, prirodu i more, kuhanje, u yogu, u bezbrojne mogućnosti života, kretanje i rad na sebi... Toliko toga postoji van muško-ženske ljubavi i smatram da to nije jedino čemu bi trebalo težiti u životu. Pravi partner je svakako šlag na torti, ali mislim da se danas previše ljudi fokusira na to da nađe pravog partnera, a premalo na to da postane pravi partner'', napisala je.