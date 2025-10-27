Novosti
Brak na prvu

Franjo ispratio Irmu uz posebnu poruku: 'Sretan put i mirno more!' Evo gdje je putovala bivša kandidatkinja 'Braka na prvu'

Bivši kandidati 'Braka na prvu' ponovno su pokazali koliko ih veže posebno prijateljstvo

RTL.hr
27.10.2025 11:28

Jedan od najomiljenijih tandema iz pete sezone 'Braka na prvu', Irma Kesner i Franjo Šiško, ponovno su raznježili pratitelje. Iako između njih nije planula romansa tijekom showa, kemija i bliskost ostali su i nakon završetka snimanja, što dokazuju i njihove česte zajedničke objave na društvenim mrežama.

Ovog puta Irma je na Instagramu podijelila fotografiju s Franjom i otkrila da je na pragu novog putovanja. Uz nasmijanu fotku napisala je: "Odoh u Italiju al prvo kava".

Irma i Franjo, Brak na prvu
Irma i Franjo, Brak na prvu FOTO: Instagram

Franjo joj je odgovorio posebnom porukom na storyju: "Sretan put! I mirno more. Brzo nam se vrati."

Podsjetimo, Irma i Franjo upoznali su se u petoj sezoni 'Braka na prvu' i iako među njima nije došlo do ljubavne veze, razvilo se snažno prijateljstvo koje traje i danas. Često se druže, putuju i objavljuju zajedničke trenutke.

Propuštene epizode 'Braka na prvu' možete pogledati na platformi Voyo.

Brak na prvu

