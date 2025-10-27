Franjo ispratio Irmu uz posebnu poruku: 'Sretan put i mirno more!' Evo gdje je putovala bivša kandidatkinja 'Braka na prvu'

Jedan od najomiljenijih tandema iz pete sezone 'Braka na prvu', Irma Kesner i Franjo Šiško, ponovno su raznježili pratitelje. Iako između njih nije planula romansa tijekom showa, kemija i bliskost ostali su i nakon završetka snimanja, što dokazuju i njihove česte zajedničke objave na društvenim mrežama.

Ovog puta Irma je na Instagramu podijelila fotografiju s Franjom i otkrila da je na pragu novog putovanja. Uz nasmijanu fotku napisala je: "Odoh u Italiju al prvo kava".