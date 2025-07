Franjo iz 'Braka na prvu' o Thompsonovom koncertu: 'Suze su same išle, taj prizor me slomio'

"Bio je to spektakl koji ću pamtiti cijeli život. Ispunio je sva očekivanja i pokazao koliko nas ima – koliko smo brojni, povezani i ponosni. Srušili smo svjetski rekord, ali još važnije, ispisali smo povijest emocijom, vjerom i zajedništvom", poručio je Franjo.

Franjo Šiško , bivši kandidat RTL-ovog 'Braka na prvu' jedan je od tisuće koje su prisustvovale Thompsonovom koncertu, koji se kako i sam kaže, "ne zaboravlja do kraja života".

Ovaj 34-godišnjak iz Splita koji je u showu predstavljen kao poduzetnik, analitičan i emotivan, otkrio je kako su ga neki trenutci duboko dirnuli. "Pjesma 'Neću izdat ja' me slomila na najljepši mogući način. Suze su same išle, nisam ih mogao zaustaviti. Prizor Djevice Marije s krunicom iznad rijeke ljudi bio je neočekivan i silovit i duboko me dotaknuo."

Osim toga, izdvojio je i 'Bojnu Čavoglave' i 'Geni Kameni' koje ga vraćaju u djetinjstvo: "Sjećam se kad je još mali Franjo 2002. na Poljudu skakao slušajući ih."

A hoćemo li ga opet vidjeti na Thompsonovim koncertima? "Ma idem i na kraj svijeta s Thompsonom. Tamo gdje se pjeva iz srca i gdje se veličaju vjera, ljubav i domovina tu uvijek želim biti."

Propuštene epizode sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' gledajte na platformi Voyo!