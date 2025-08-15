Emisije
Brak na prvu

Franjo iz 'Braka na prvu' posjetio posebno mjesto: Nakon odmora u vili otputovao preko granice

Franjo Šiško iz 'Braka na prvu' na Instagramu je podijelio fotografiju iz Međugorja

RTL.hr
15.08.2025 18:00

Franjo iz 'Braka na prvu' na Instagramu je podijelio fotografiju iz Međugorja na kojoj pozira ispred crkve.

Franjo
Franjo FOTO: Instagram

Franjo je nedavno tako podijelio i snimke iz vile na Hvaru i pokazao da je u društvu svoje obitelji. "Obitelj", kratko je napisao uz jednu objavu.

Franjo, Brak na prvu
Franjo, Brak na prvu FOTO: Instagram

Inače, nedavno je bio i na koncertu Marka Perkovića Thompsona u Sinju. Popularni pjevač nastupio je na sinjskom hipodromu, a među oduševljenom publikom ponovno se našao i Šiško, kojeg glazba i atmosfera, kako sam kaže, "uvijek pogode u srce".

Podsjetimo, 5. srpnja prisustvovao je i velikom Thompsonovom koncertu u Zagrebu, nakon kojeg je za RTL.hr izjavio da ga je pjesma "Neću izdat ja" rasplakala, a prizor krunice i Djevice Marije iznad mase ljudi "slomilo ga je na najljepši način".

Franjo Šiško
Franjo Šiško FOTO: Instagram

"Bio je to spektakl koji ću pamtiti cijeli život. Ispisali smo povijest emocijom, vjerom i zajedništvom", poručio je tada. "Ma idem i na kraj svijeta s Thompsonom. Tamo gdje se pjeva iz srca i gdje se veličaju vjera, ljubav i domovina, tu uvijek želim biti", izjavio je ranije, a ova rečenica ponovno je postala stvarnost na hipodromu u Sinju.

Franjo Brak na prvu
Brak na prvu

Ljetna idila! Andrea i Mislav iz 'Braka na prvu' nastavili svoje bajkovito putovanje: Očarali prizorima s nove popularne destinacije

