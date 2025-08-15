Franjo iz 'Braka na prvu' posjetio posebno mjesto: Nakon odmora u vili otputovao preko granice

Franjo iz 'Braka na prvu' na Instagramu je podijelio fotografiju iz Međugorja na kojoj pozira ispred crkve.

Franjo je nedavno tako podijelio i snimke iz vile na Hvaru i pokazao da je u društvu svoje obitelji. "Obitelj", kratko je napisao uz jednu objavu.

Inače, nedavno je bio i na koncertu Marka Perkovića Thompsona u Sinju. Popularni pjevač nastupio je na sinjskom hipodromu, a među oduševljenom publikom ponovno se našao i Šiško, kojeg glazba i atmosfera, kako sam kaže, "uvijek pogode u srce".

Podsjetimo, 5. srpnja prisustvovao je i velikom Thompsonovom koncertu u Zagrebu, nakon kojeg je za RTL.hr izjavio da ga je pjesma "Neću izdat ja" rasplakala, a prizor krunice i Djevice Marije iznad mase ljudi "slomilo ga je na najljepši način".