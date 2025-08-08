Franjo iz 'Braka na prvu' pozirao u vili na našoj obali: Otkrio je u čijem društvu uživa

Franjo iz 'Braka na prvu' otkrio je na društvenim mrežama da uživa u odmoru na Jadranu. Podijelio je snimke iz vile na Hvaru i pokazao da je u društvu svoje obitelji. "Obitelj", kratko je napisao uz jednu objavu.

Inače, Franjo je nedavno bio na koncertu Marka Perkovića Thompsona u Sinju. Popularni pjevač nastupio je na sinjskom hipodromu, a među oduševljenom publikom ponovno se našao i Šiško, kojeg glazba i atmosfera, kako sam kaže, "uvijek pogode u srce".

Podsjetimo, 5. srpnja prisustvovao je i velikom Thompsonovom koncertu u Zagrebu, nakon kojeg je za RTL.hr izjavio da ga je pjesma "Neću izdat ja" rasplakala, a prizor krunice i Djevice Marije iznad mase ljudi "slomilo ga je na najljepši način".

"Bio je to spektakl koji ću pamtiti cijeli život. Ispisali smo povijest emocijom, vjerom i zajedništvom", poručio je tada. "Ma idem i na kraj svijeta s Thompsonom. Tamo gdje se pjeva iz srca i gdje se veličaju vjera, ljubav i domovina, tu uvijek želim biti", izjavio je ranije, a ova rečenica ponovno je postala stvarnost na hipodromu u Sinju.

