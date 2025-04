Franjo iz 'Braka na prvu' privukao pažnju Jelene Rozge: 'Original je samo jedan'

Franjo je u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' priželjkivao suprugu nalik poznatoj splitskoj pjevačici Jeleni Rozgi. "Moja idealna žena? Pa, neka bude kao Jelena Rozga. Nježna, ženstvena, a opet zna što hoće. Ima taj neki stil, glas, pogled – sve. To je ono što meni treba", poručio je.

Da mu se to ostvarilo, komentirao je njegov prijatelj Ivan na Franjinom vjenčanju s Kristinom. Kristina mi malo baca na Rozgu. To sam i govorio prije ako bude netko tko malo liči na Rozgu da će to biti Franjin tip tako da odlično", rekao je Ivan.