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Brak na prvu

Franjo iz 'Braka na prvu' uživa na Hvaru: Pozirao u ležernom ljetnom izdanju uz obalu

Franjo Šiško iz showa 'Brak na prvu' podijelio je novu fotografiju s ljetovanja te pokazao kako provodi tople dane na sunčanom Hvaru

RTL.hr
11.08.2026 21:00

Franjo Šiško, gledateljima poznat iz reality showa 'Brak na prvu', nastavlja uživati u čarima dalmatinske obale. Nakon što je nedavno privukao pažnju noćnom šetnjom po Splitu, ovoga puta javio se s jedne od najpopularnijih domaćih ljetnih destinacija – otoka Hvara.

Na novoj fotografiji s društvenih mreža, Franjo pozira na suncem okupanoj hvarskoj rivi s prepoznatljivom vizurom brodica, kamenih kuća i palmi u pozadini. Za obilazak grada odabrao je potpuno opušteno, ljetno izdanje – bijelu majicu kratkih rukava s grafičkim printom, tamne kratke hlače i natikače, dok je stajling zaokružio sunčanim naočalama i ruksakom.

Franjo, Brak na prvu
Franjo, Brak na prvu FOTO: Instagram

Uživanje u ljetnom odmoru

Dobro raspoložen i nasmijan, Franjo je pokazao kako maksimalno koristi ljetne mjesece za odmor, šetnje i istraživanje ljepota jadranske obale.

Njegove objave s mora i ovoga su puta naišle na pozitivne reakcije pratitelja koji redovito prate gdje provodi ljetne dane i kako uživa u zasluženom predahu.

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