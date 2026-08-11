Franjo iz 'Braka na prvu' uživa na Hvaru: Pozirao u ležernom ljetnom izdanju uz obalu

Franjo Šiško, gledateljima poznat iz reality showa 'Brak na prvu', nastavlja uživati u čarima dalmatinske obale. Nakon što je nedavno privukao pažnju noćnom šetnjom po Splitu, ovoga puta javio se s jedne od najpopularnijih domaćih ljetnih destinacija – otoka Hvara.

Na novoj fotografiji s društvenih mreža, Franjo pozira na suncem okupanoj hvarskoj rivi s prepoznatljivom vizurom brodica, kamenih kuća i palmi u pozadini. Za obilazak grada odabrao je potpuno opušteno, ljetno izdanje – bijelu majicu kratkih rukava s grafičkim printom, tamne kratke hlače i natikače, dok je stajling zaokružio sunčanim naočalama i ruksakom.