Franjo je na prvom mjestu Doris, Irmi, Silviji i Kristini G.: 'Naravno da mi to laska'

U prošloj epizodi sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' kandidati su morali poredati druge kandidate prema fizičkoj privlačnosti. Jedno se ime istaknulo, a to je Franjo .

Franjo je za RTL.hr prokomentirao činjenicu da je kandidatkinjama privlačan.

"Naravno da mi to laska, svima je drago kad ih drugi percipiraju pozitivno. Ali više od izgleda, cijenim što su prepoznale moj karakter i osobnost. Za mene je to daleko važnije od izgleda. Ljepota je prolazna i u očima promatrača, ali ono što čovjek nosi u sebi - to je ono što ostaje i ima vrijednost", zaključio je.

