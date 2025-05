Franjo o trenutku koji ga je uznemirio: 'To mi je bilo previše'

icon-close

Franjo je priznao da je razočaran kako se sve odigralo između njega i Kristine u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu'. "Osjećam se izmanipulirano. Ne osjećam se ja prevareno u ljubavnom smislu nego osjećam se kao i kad te prijatelj iznevjeri i izda, ali preda mnom i ekspertima ona je uvijek govorila sve najljepše i uvijek je davala do znanja da se ona trudi oko mene i zato sam ja njoj i davao priliku. Međutim, nije išlo", ispričao je.

icon-expand Franjo, Brak na prvu FOTO: RTL

Silvija je s Irmom raspravljala o odnosu Kristine i Franje. "Zar on nije rekao njoj da on ne želi ništa od nje, da može raditi što hoće?", pitala je Silvija. "Slažem se. Nije on valjda ljut zbog toga nego što je bilo nećemo kao mijenjati žene i onda drugi dan ipak: 'Marko je super i tako' i na tulumu s njim", komentirala je Irma.

icon-expand Irma i Silvija, Brak na prvu FOTO: RTL

Doris je komentirala s Igorom da je Kristina razgovarala s Markom, a poteže se da su imali nešto, neke gluposti. "To su čita glupa nagađanja p meni", istaknula je. Igor se složio da su to nagađanja. "Možeš li u nekog uprijeti prstom, a da ne znaš da je to sto posto?" pitala je Doris.

icon-expand Doris i Igor, Brak na prvu FOTO: RTL

"Ne znam koliko je to Doris gledala, ali ljudi koji su sjedili za šankom i to gledali, rekli su: 'Ovo je super, ovo je kao dramska scena'", ispričao je Igor. Doris je priznala da je to bilo možda malo previše, čisto zbog Franje i Irme.

icon-expand Igor, Brak na prvu FOTO: RTL

"Eto, mene su ljudi samo tapšali, okretali, kao dođe mi netko novi, samo mi okrene glavu. Ja gledam što mi okrećeš, neka ljudi rade što žele. Mislim, mene ne interesiraju. Kristina i Marko su se stvarno ponašali prisno i većinu vremena sam iskreno proveo vani jer mi je sve to bilo previše", komentirao je Franjo. Petu sezonu 'Braka na prvu' gledajte od ponedjeljka do četvrtka na RTL-u od 21.15, a nove epizode su dan ranije dostupne na platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'BRAKA NA PRVU':