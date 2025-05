Franjo provocirao Igora: 'Možda bih ja bolje s Doris, možda on ne zna s njom'

Simon je tijekom vožnje autom do šume pitao Franju i Igora da mogu koga bi odabrali od šest žena u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' .

"Pa evo, ja sam i na rangiranju odabrao Doris, i po karakteru i po fizičkom je isto bila visoko tako da moguće da s Doris, iako je Irma isto zanimljiv izbor. Ona mi je karakterno dosta slična. Mirna je, dobra je cura", komentirao je Franjo.

"Doris bi te pojela", rekao je Igor. On se složio s time. "Doduše, možda bih ja s njom bolje. Možda Igor ne zna s njom. On nema takta. On je malo nagao", poručio je Franjo Igoru.

