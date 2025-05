Franjo za RTL.hr o kraju braka s Kristinom: 'Prodisao sam, ona nije za mene'

Kandidat pete sezone 'Braka na prvu' Franjo rekao je za RTL.hr da je trenutno dobro raspoložen i istaknuo je da svoj kraj odnosa s Kristinom nije doživio kao neku vrstu emotivnog brodoloma. "Nije postojalo emocija. Mislim, riječi su više suvišne. Odsad nema reakcije, samo distanca, to sam pročitao i odsad bih se toga držao", ispričao je.

Rekao je da je do zamjene u sociološkom eksperimentu došlo prisilno s njegove strane. "Mislim, prisilno budući da sam ostao bez partnerice s kojom sam krenuo u eksperiment. Mislio sam da ću ostati do kraja sam, izdržat ću sad do ove ceremonije i odlazim, međutim eto, kroz razgovore i s ekspertima i s kandidatima, nekako sam shvatio da mi je Irma skroz super cura. Jako je draga, pozitivna, elokventna, pametna, s iskustvom, sa životnim pričama", objasnio je.