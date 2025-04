Franjo za RTL.hr o odnosu s Kristinom: 'Nitko ne zaslužuje da ga se omalovažava'

Nije me uplašio taj korak, znam gdje sam došao, tu smo da eksperimentiramo da budemo jedno drugom suputnik i da to vrijeme i priliku iskoristimo najbolje što možemo.

Da, smetali su mi – ne zato što sam nesiguran u sebe ili ne znam osnove kućanskih poslova, nego zato što smatram da nitko ne zaslužuje da ga se omalovažava, pogotovo ne od osobe s kojom pokušava graditi odnos. Slaganje ormarića nije test muškosti, a vrijednost čovjeka ne mjeri se imbus ključem. Ako netko svoju nesigurnost ili nezadovoljstvo ispoljava tako da drugoga gura dolje, to više govori o toj osobi nego o meni. Iskreno, sad kad sve to gledam potvrđujem sam sebi da imam i previsok prag tolerancije, ali više to ne smatram vrlinom.

Nositi se? Ja nisam ovdje da se "nosim" s osobom, već da se gradim s njom. Ako je netko dominantan zato što zna što želi, ima karakter i stav – to mi je privlačno. Ali ako je dominacija zapravo potreba za kontrolom i nepovjerenje u druge, onda to više nije snaga, nego emocionalni teret. Ja sam lagana osoba jer ne tražim sukobe tamo gdje ih ne treba biti. Znam slušati, razumjeti i dati prostora. Ali to ne znači da sam slab, niti da ću šutjeti kad vidim da se granice prelaze. U meni ima mirnoće, ali i vatre kad treba. U životu ne tražim partnericu koja će me voditi, ni da ja nju vodim – već osobu s kojom ću ići rame uz rame. I ako to nekome smeta jer ne mogu biti iznad mene, onda možda problem nije u mojoj "lakoći" nego u njihovoj potrebi za dominacijom. Prava snaga nije u glasnoći, već u ravnoteži. A ja sam čovjek koji zna kad treba šutjeti, kad treba reći – i kad treba ustati za sebe.