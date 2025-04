Franjo za RTL.hr o svojoj mladenki Kristini: 'Bila je prezgodna i prelijepa. Stvarno sam sretan'

Vi i Kristina ostavili ste dojam da ste 'kliknuli' na prvu. Jeste li vi to tako doživjeli? Što ste pomislili kad ste je ugledali?

Tako je, fizički je to bio klik na prvu. Ne sjećam se što sam pomislio, bila je prezgodna i prelijepa i stvarno sam bio sretan i tijekom svadbe se to vidjelo.

Vaši i Kristinini uzvanici su napravili odličnu atmosferu, kum i kuma znali su se otprije. Je li to za vas dobar znak?

To je bio odličan znak jer sam računao - ako kum zna kumu, to mora biti dobra cura jer je moj kum odličan prijatelj i čovjek.

Kristina vam nije htjela reći svoje godine, no doznali ste to od prijateljice Carmen i priznali da vam je to neka vrsta barijere. Mislite li da vam nije htjela reći svoje godine jer se bojala loše reakcije? Je li vam problem što je toliko starija od vas?