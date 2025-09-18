Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Brak na prvu

Gdje je nestala Tamara iz 'Braka na prvu'? Najavila je životnu promjenu pa maknula sve objave s društvenih mreža

Tamara iz 'Braka na prvu' bila je miljenica publike

RTL.hr
18.09.2025 07:00

Bivša kandidatkinja sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' Tamara nakon showa neko je vrijeme živjela javni život, a onda je napravila zaokret. U showu je bila u braku s Filipom, a iako su se deklarirali kao prijatelji, oboje su vrlo brzo odlučili kako će ići svojim putem. Filip se posvetio treninzima, a Tamara je također otvorila svoju dvoranu za vježbanje. Između ostalog, preselila se u Svetu Nedelju i započela samostalni život. 

No, nakon jedne objave, odlučila se u potpunosti povući s društvenih mreža.

Tamara, Brak na prvu
Tamara, Brak na prvu FOTO: Instagram

"Tražimo novi dom za Blue. Zbog životnih okolnosti, s teškim srcem tražim novi dom za svoju predivnu Blue. Život nas ponekad vodi putevima koje nismo planirali. Kako kažu, neke srodne duše se sretnu, no nije suđeno da ostanu zauvijek u ovom životu. Tko je Blue? Četverogodišnja mješanka labradora i retrivera. Sterilizirana, cijepljena i potpuno socijalizirana. Naučena na život u stanu, ali bi voljela imati dvorište. Obožava snijeg, vodu, prirodu i ljude. Savršen spoj čuvara i maze. Ima različite boje očiju koje je čine još posebnijom. Zašto tražimo novi dom? Iako mi je srce slomljeno, želim joj pružiti priliku za život kakav zaslužuje. Kome je Blue namijenjena? Osobi ili obitelji koja će je voljeti, brinuti o njoj i s kojom će dijeliti ljubav i avanture. Zainteresirani? Molim da se jave samo ozbiljni i odgovorni ljudi. Negativni komentari i vrijeđanja nisu dobrodošli. 'Sude ti odluke, no ne znaju koje si opcije imao.' Ako osjećaš da bi ti i Blue mogli biti srodne duše, javi se", napisala je u svojoj objavi početkom ljeta. 

Tamara je navodno preselila izvan Hrvatske gdje gradi novu život, a sve je to odlučila raditi van javnosti.

Propuštene epizode 'Brak na prvu' možete gledati na platformi Voyo!

tamara razum brak na prvu
Brak na prvu

Očekivanja vs. stvarnost! Andrea iz 'Braka na prvu' pokazala prsten koji joj je Mislav poklonio: 'Kako ga ne voljeti?'

Moglo bi te zanimati

Zajedno uživali u druženju! Franjo iz 'Braka na prvu' podijelio trenutke s Irmom i Doris

Prepoznajete li ga? Tiago iz 'Braka na prvu' potpuno promijenio izgled

Petra Meštrić iz 'Braka na prvu' otkrila rečenicu kojom ju je dečko oborio s nogu: 'Tebi se to ne može dogoditi, ti si uvijek najzgodnija'

Jeannette iz 'Braka na prvu' otkrila da se vratila u Francusku: 'Srce mi je ostalo u Hrvatskoj. Ovo će me držati idućih 100 godina'

Novi početci i obitelji koje su nastale pred kamerama! Ovo su sve bebe 'Braka na prvu'

Preslatke! Hedviga iz Braka na prvu' uživa u majčinstvu: 'Mamina najmanja najbolja prijateljica'