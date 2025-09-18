Gdje je nestala Tamara iz 'Braka na prvu'? Najavila je životnu promjenu pa maknula sve objave s društvenih mreža

Bivša kandidatkinja sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' Tamara nakon showa neko je vrijeme živjela javni život, a onda je napravila zaokret. U showu je bila u braku s Filipom, a iako su se deklarirali kao prijatelji, oboje su vrlo brzo odlučili kako će ići svojim putem. Filip se posvetio treninzima, a Tamara je također otvorila svoju dvoranu za vježbanje. Između ostalog, preselila se u Svetu Nedelju i započela samostalni život.

"Tražimo novi dom za Blue. Zbog životnih okolnosti, s teškim srcem tražim novi dom za svoju predivnu Blue. Život nas ponekad vodi putevima koje nismo planirali. Kako kažu, neke srodne duše se sretnu, no nije suđeno da ostanu zauvijek u ovom životu. Tko je Blue? Četverogodišnja mješanka labradora i retrivera. Sterilizirana, cijepljena i potpuno socijalizirana. Naučena na život u stanu, ali bi voljela imati dvorište. Obožava snijeg, vodu, prirodu i ljude. Savršen spoj čuvara i maze. Ima različite boje očiju koje je čine još posebnijom. Zašto tražimo novi dom? Iako mi je srce slomljeno, želim joj pružiti priliku za život kakav zaslužuje. Kome je Blue namijenjena? Osobi ili obitelji koja će je voljeti, brinuti o njoj i s kojom će dijeliti ljubav i avanture. Zainteresirani? Molim da se jave samo ozbiljni i odgovorni ljudi. Negativni komentari i vrijeđanja nisu dobrodošli. 'Sude ti odluke, no ne znaju koje si opcije imao.' Ako osjećaš da bi ti i Blue mogli biti srodne duše, javi se", napisala je u svojoj objavi početkom ljeta.

Tamara je navodno preselila izvan Hrvatske gdje gradi novu život, a sve je to odlučila raditi van javnosti.

